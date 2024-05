Ungheria, Ilaria Salis in tribunale per la prima volta senza catene

La 39enne attivista italiana, che da ieri si trova ai domiciliari, è arrivata in tribunale a Budapest in taxi assieme ai suoi genitori e per la prima volta non verrà portata in aula in manette e con le catene alle caviglie. Oggi è prevista la terza udienza del processo a suo carico. È accusata di aver aggredito dei militanti di estrema destra. 'Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato", ha detto questa mattina ascolta articolo

Ilaria Salis, la 39enne attivista italiana a processo a Budapest con l'accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra, questa mattina è arrivata in tribunale in taxi assieme ai suoi genitori e per la prima volta non verrà portata in aula in manette e con le catene alle caviglie. La ragazza è entrata rapidamente tra giornalisti e il gruppo dei suoi amici, fra i quali anche Zerocalcare, che la attendevano all'esterno del tribunale. Oggi è prevista la terza udienza del processo a suo carico. "Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato", ha detto stamattina prima dell'inizio dell'udienza.

Salis ai domiciliari Da ieri Ilaria Salis è in un appartamento di Budapest, dopo che le sono stati concessi i domiciliari. Finora aveva trascorso oltre 15 mesi in prigione, prima in condizioni molto difficili "in una cella minuscola e senz'aria, tra gli scarafaggi", come lei stessa ha raccontato, e poi in parte migliorate ma sempre in detenzione di massima sicurezza. L'attivista italiana avrà una cavigliera elettronica e potrà affrontare senza manette e catene alle caviglie il processo che la vede imputata con l'accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra e di far parte di un'associazione criminale. Arrestata l'11 febbraio del 2023 insieme a due antifascisti tedeschi, Salis rischia comunque una pena che può arrivare fino a 24 anni, nonostante le persone aggredite non abbiano sporto denuncia e siano state giudicate guaribili con prognosi tra i 5 e gli 8 giorni.

Le parole del padre "Ilaria è molto provata, per 16 mesi ha perso i contatti con la civiltà ed è stata informata solo dalla propaganda di Orban. È molto pallida, ha parecchie punture di cimici per cui adesso aspettiamo che si riprenda. Deve rimettersi a posto fisicamente e poi entrerà a pieno titolo nella campagna elettorale", dice il padre Roberto che continuerà a sostenerla come candidata per Avs alle prossime Europee. L'obiettivo finale è comunque riportarla in Italia, da libera o al massimo ancora ai domiciliari ma nel suo Paese, ed è questa la richiesta che verrà avanzata "a breve" dai suoi legali italiani.