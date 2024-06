Ilaria Salis libera, tolto braccialetto elettronico. Presto in Italia

La richiesta di scarcerazione era stata depositata dall'avvocato ungherese della donna, subito dopo la sua elezione come eurodeputata con Avs. Ora Salis può tornare in Italia dove, presumibilmente, rientrerà entro lunedì 17 giugno, giorno del suo 40esimo compleanno. Bonelli-Fratoianni: "La aspettiamo". Il padre: "Vado a prenderla, festeggiamo a casa"

ma non ci aspettavamo che venisse liberata già oggi. E invece mi ha chiamato l'avvocato Magyar per dirmi che la polizia stava andando a liberarla. E ora vado a prenderla".

Ilaria Salis è libera: la polizia ungherese ha lasciato il suo domicilio a Budapest, dopo averle tolto il braccialetto elettronico, secondo quanto si apprende. La richiesta di scarcerazione era stata depositata dal suo avvocato ungherese Gyorgy Magyar subito dopo la sua elezione come eurodeputata con Avs e questa mattina è stata scarcerata dalla detenzione domiciliare. La 39enne ora può tornare in Italia e rientrerà entro lunedì 17 giugno, giorno del suo 40esimo compleanno. "Facciamo i festeggiamenti del suo compleanno a casa, vado a prenderla e me la porto a casa io", ha già detto il padre di Ilaria, Roberto Salis. "Sono molto contento - ha aggiunto - sto cercando di organizzare il rientro il più velocemente possibile. Ho lavorato in sordina

La vicenda di Ilaria Salis

Insegnante di scuola elementare 39enne originaria di Monza, Ilaria Salis è una militante antifascista che, a febbraio 2023, sarebbe stata coinvolta in alcuni attacchi contro militanti di estrema destra in Ungheria. Dopo 15 mesi di detenzione a Budapest e dopo essersi sempre professata innocente, le erano stati concessi i domiciliari. Oggi la svolta, con la liberazione, dopo essersi candidata alle Europee ed essere diventata europarlamentare tra le fila di Avs.

Bonelli-Fratoianni: "Finalmente Salis libera! La aspettiamo"

"Finalmente! Siamo felici della notizia che giunge da Budapest, l'europarlamentare Ilaria Salis ora può tornare in Italia e potrà svolgere la sua nuova funzione a cui l'hanno indicata centinaia di migliaia di elettori. Il nostro grazie va a tutti e a tutte coloro, che come noi, in questi mesi si sono indignati e non si sono rassegnati alla terribile condizione in cui era tenuta nelle carceri di Orban. Ora potrà difendere insieme a noi i diritti civili e sociali dei più deboli. La aspettiamo". Cosí in una nota i deputati di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.