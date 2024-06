Europee, come si sono spostati i voti tra i partiti dalle Politiche

Dal voto di due anni fa alcune forze politiche, come Fratelli d’Italia e Pd, hanno mantenuto un alto tasso di fidelizzazione tra gli elettori. Più bassa la percentuale di coloro che hanno riconfermato il voto per il Movimento 5 Stelle, soltanto il 47%, mentre chi nel 2002 aveva scelto Terzo Polo e +Europa si è diviso equamente tra Azione e Stati Uniti d’Europa. Il 93% di chi si era astenuto ha scelto di non votare anche stavolta. Vediamo l'elaborazione YouTrend per Sky TG24