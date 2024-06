Elezioni europee, caos voti a Roma per un bug informatico

A causa di disservizi informatici avvenuti domenica notte, nella Capitale non è ancora possibile conoscere i risultati definitivi delle Europee 2024 . Il problema è stato nell’inserimento dei dati elettorali per il "blocco e i rallentamenti che hanno interessato il sistema operativo nel corso della nottata tra domenica e lunedì". Ancora incerta la posizione di alcuni candidati che si giocano l'elezione sul filo del rasoio.

Le procedure

"Ci sono 78 verbali con dati manifestamente incongruenti che pertanto sono stati chiusi a 0 e che poi saranno oggetto di riconteggio da parte dell'autorità giudiziaria”, ha detto l’assessore al Personale del Campidoglio, Andrea Catarci. Nel pomeriggio è iniziata la procedura di inserimento nel sistema digitale dei voti di preferenza, in serata le sezioni completate sono poco più di 1000 su 2600. Per l’operazione sono state “installate altre 100 postazioni di lavoro in aggiunta alle 60 già operanti”. “Smentisco che ci sia alcuna attività di scrutinio in corso né scrutini manuali, bensì si procede a immissioni di dati presi dall'apposita modulistica redatta ai seggi", ha precisato Catarci.