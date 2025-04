Turetta, Elena Cecchettin: “La sentenza segna un terribile precedente”

“Sentenza pericolosa che segna un terribile precedente”. L'ha definita così Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la motivazione del giudice nella condanna di Filippo Turetta, secondo cui l'assassino ha inferto 75 coltellate alla vittima "non per crudeltà, ma per inesperienza". "Una sentenza simile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è pericolosa, ma segna un terribile precedente", ha detto Checcettin. "Se non iniziamo a prendere sul serio la questione, tutto ciò che è stato detto su Giulia che doveva essere l'ultima sono solo parole al vento", ha aggiunto.