L'andamento dei partiti italiani negli ultimi 10 anni: i dati

L’ultima tornata elettorale, quella delle Europee 2024 (I RISULTATI IN DIRETTA) vede Fratelli d’Italia confermarsi come il partito italiano più votato in assoluto. Dai dati emerge però anche che il Pd riduce le distanze, mentre si conferma il sorpasso di Forza Italia - Noi Moderati sulla Lega. Il Movimento 5 Stelle, invece, non decolla. E’ interessante, però, per una valutazione a più ampio respiro, analizzare gli ultimi risultati in una carrellata che vede i voti dei principali partiti in Italia negli ultimi dieci anni. Ecco cosa ne emerge, in base ai dati del Ministero dell'Interno.

