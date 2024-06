Elezioni Europee, Conte: "Prendiamo atto del risultato deludente"

"Prendiamo atto del risultato, sicuramente molto deludente, potevamo fare meglio. La valutazione dei cittadini è insindacabile e avvieremo una riflessione interna". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte commentando le europee nella sede del Movimento. “Non si tratta però di una battuta d’arresto, lavoreremo più di prima per essere alternativa a questo governo. C’è da interrogarsi su asse politico Francia-Germania che cambia e cercheremo di farci valere nell’equilibrio difficile tra forze progressiste e forze conservatrici", ha aggiunto Conte (ELEZIONI EUROPEE, SEGUI LO SPOGLIO IN TEMPO REALE - TUTTI I RISULTATI IN ITALIA).