Introduzione

In un clima dominato dall’astensionismo, con meno di un italiano su due che si è recato alle urne per le europee del 2024, ecco i bocciati del fine settimana elettorale. A uscirne con le ossa rotte è stata soprattutto l’area riformista, con un fallimento sia per Carlo Calenda sia per l’alleanza tra Matteo Renzi ed Emma Bonino. I numeri mostrano come la divisione dei riformisti sia stata una pessima idea, una sconfitta complessiva. Né Stati Uniti d'Europa di Matteo Renzi, né Azione di Carlo Calenda hanno superato la soglia del 4% necessaria per mandare eletti a Strasburgo. La somma dei loro consensi (1,5 milioni di voti complessivi) avrebbe garantito tutt’altri risultati, ma il rapporto tra Calenda e Renzi sembra ormai compromesso. (ELEZIONI EUROPEE, SEGUI LO SPOGLIO IN TEMPO REALE - TUTTI I RISULTATI IN ITALIA)