La situazione in Spagna

I popolari, guidati da Dolors Montserrat, con una stima del 32,4% dei voti otterrebbero 21-23 dei 61 seggi che la Spagna elegge nell'Eurocamera. Un buon risultato rispetto al 20,3% e ai 12 scranno ottenuti nel 2019, grazie all'annessione dei liberali di Ciudadanos che 5 anni fa ottennero 12 seggi e sono rimasti ora fuori dal Parlamento europeo. Ma l'onda azzurra del Pp, dopo aver vinto le elezioni politiche con il 33%, non sfonda nel test elettorale che il leader del Pp, Alberto Nunez Feijoo, aveva impostato come un referendum sul governo di Pedro Sanchez. Il Psoe, guidato dalla vicepremier per la Transizione ecologica Teresa Ribera che aspira all'incarico di commissaria di Energia e Clima come vicepresidente nella prossima Commissione Europea, si attesta al 32,4%, ottenendo fra i 21 e i 23 scranni. Una tenuta rispetto al 33,1% e i 21 seggi ottenuti cinque anni fa, quando i socialisti si presentarono con Josep Borrell come capolista. Vox, con Jorge Buxadé, candidato per la seconda volta come capolista, tra i fondatori ed ex militante della Falange Spagnola, ottiene il 10,4%, che gli consente di ottenere fra i 6 e i 7 deputati nel Parlamento europeo, raddoppiando i 3 del 2019, quando ottenne il 6,2% dei suffragi.