Becciu: “Ingiusto escludermi da Conclave, decidono cardinali”

Sul suo sito web, il Vaticano elenca il 76enne cardinale Angelo Becciu come un "non elettore", accomunandolo a coloro che hanno raggiunto l'età di 80 anni. Becciu, parlando con Reuters, conferma che l'elenco vaticano dei cardinali non eleggibili "non ha alcun valore legale", che non c'è stata "alcuna volontà esplicita" di escluderlo dal Conclave e che non gli è mai stato chiesto di rinunciare formalmente al privilegio per iscritto.