Media Usa: Trump valuta nuovi possibili finanziamenti per Kiev. LIVE

Lavrov ha affermato che Putin auspica "la continuazione dei contatti diretti" con Kim Jong Un "il prima possibile", secondo l'agenzia di stampa statale russa Tass.Questa settimana e' stata chiesta al Cremlino la possibilita' che il leader nordcoreano visiti presto la Russia, ma ha risposto che al momento non e' prevista. L'incontro Kim-Lavrov si e' svolto a Wonsan, sulla costa orientale della Corea del Nord, dove e' stato recentemente inaugurato un importante complesso turistico. Il ministro degli Esteri russo ha incontrato anche il suo omologo nordcoreano, Choe Son Hui, che ha ringraziato per il comportamento "eroico" dei nordcoreani schierati a fianco delle forze russe contro l'Ucraina, secondo quanto riportato dalla Tass. Le due parti "hanno sottolineato la loro determinazione a combattere congiuntamente le aspirazioni egemoniche di attori esterni nella regione, che stanno portando a un'escalation delle tensioni nell'Asia nord-orientale e in tutta la regione Asia-Pacifico", secondo il ministero degli Esteri russo. Secondo l'agenzia russa, alla domanda sulla possibilita' che truppe nordcoreane vengano schierate in altre parti del fronte, Sergei Lavrov ha risposto che spetta a Pyongyang decidere. "Partiamo dal presupposto che sia la RPDC stessa a determinare le forme in cui implementiamo il nostro accordo di partenariato strategico", ha affermato, utilizzando l'acronimo ufficiale del paese, Repubblica Popolare Democratica di Corea. Il suo viaggio in Corea del Nord e' avvenuto un mese e mezzo dopo quello del Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu. Poco prima della visita di Lavrov, le autorita' russe hanno annunciato l'avvio di un volo diretto bisettimanale tra Mosca e Pyongyang. Secondo l'agenzia di stampa Tass, il ministro degli Esteri russo ha lasciato la Corea del Nord stamattina ed e' arrivato in Cina, dove dovrebbe partecipare a una riunione ministeriale dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO).