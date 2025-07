Trump: “Noi manderemo i Patriot a Kiev ma pagherà l'Ue”. LIVE

Trump ribadisce che invierà altri Patriot all'Ucraina, ma che a pagarli sarà l'Ue. Il presidente Usa torna a criticare Putin: "Parla in modo gentile e poi la sera bombarda tutti", dice il tycoon. Rutte sarà oggi e domani a Washington: il segretario generale Nato vedrà Trump, Rubio e Hegseth. Attesa per l'annuncio del presidente Usa sulla Russia. "Sono deluso da Putin e lunedì farò una dichiarazione importante", aveva detto il tycoon. "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945", secondo Macron