Regno Unito, piccolo aereo cade a Londra Southend: voli cancellati

Cancellati tutti i voli dall'aeroporto di Southend

L'East of England Ambulance Service ha dichiarato che quattro equipaggi erano sul posto, tra cui un veicolo di pronto intervento, un veicolo di intervento per aree pericolose e un paramedico senior. "Possiamo confermare che questo pomeriggio si è verificato un grave incidente all'aeroporto di Londra Southend, che ha coinvolto un aereo dell'aviazione generale. Stiamo collaborando a stretto contatto con le autorità locali e saremo in grado di fornire maggiori informazioni il prima possibile", hanno scritto le autorità dello scalo su X. "Al momento, tutto ciò che so è che un piccolo aereo si è schiantato all'aeroporto. I miei pensieri sono con tutti i soggetti coinvolti e con i servizi di emergenza che stanno attualmente intervenendo per risolvere l'incidente", ha aggiunto Matt Dent, membro del consiglio comunale di Southend per le imprese. La polizia dell'Essex ha dichiarato di essere stata allertata della presenza di un aereo di 12 metri in fiamme sul luogo dell'incidente a Southend-on-Sea poco prima delle 16(le 17 in Italia) di domenica. In seguito all'incidente, tutti i voli dall'aeroporto di Southend sono stati cancellati. Un portavoce della polizia dell'Essex ha dichiarato: "Stiamo collaborando con tutti i servizi di emergenza presenti sul posto e i lavori proseguiranno per diverse ore. Chiediamo cortesemente alla popolazione di evitare quest'area, ove possibile, mentre i lavori proseguono". I vigili del fuoco e soccorso della contea di Essex hanno dichiarato di essere intervenuti sul posto alle 15:58 (16.58 in Italia) e hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona.