Francia, Gisele Pelicot nominata cavaliere della Legion d'Onore

Gisele Pelicot, diventata un'icona femminista testimoniando pubblicamente sugli stupri di massa che ha subito per dieci anni, è stata nominata cavaliere della Legion d'Onore, massima onorificenza francese, in un elenco annunciato in vista della festa nazionale francese del 14 luglio. Pelicot ha ricevuto riconoscimenti internazionali per il suo coraggio nel testimoniare in un processo nel 2024 contro il suo ex marito, che l'ha drogata e ha organizzato stupri da parte di decine di uomini per oltre un decennio. Da allora è stata inserita nelle liste delle persone più influenti al mondo dai media internazionali e il caso ha contribuito a far cambiare la legge francese sullo stupro. Pelicot è rimasta in silenzio dopo il processo. Il suo avvocato ha affermato che si sta concentrando sulla scrittura di un libro che racconterà la sua versione dei fatti sullo stupro di massa, la cui pubblicazione è prevista per il 2026.