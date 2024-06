80 anni sbarco in Normandia, oggi gli Alleati a Omaha Beach. LIVE

Le commemorazioni per lo sbarco si collegano alle manifestazioni di sostegno all’Ucraina in guerra con la Russia. Volodymyr Zelensky vedrà Biden per un bilaterale, prima di rivedersi la prossima settimana in Puglia, al G7 di Borgo Egnazia, per fare il punto sulla guerra e sulle forniture di armi a Kiev per difendersi dall'aggressione russa.