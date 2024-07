4 luglio, festa dell'Indipendenza in America: storia e tradizioni

Dalle parate e i fuochi d'artificio agli immancabili barbecue: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla ricorrenza più importante celebrata negli Stati Uniti

Oggi gli Stati Uniti celebrano la conquista dell'indipendenza dalla Gran Bretagna. Era il 4 luglio 1776 quando tredici colonie britanniche, dopo una lunga e sanguinosa guerra, riuscirono a ottenere la libertà, costituendo il nucleo di partenza di quelli che sarebbero diventati gli Stati Uniti d'America, che oggi compiono 248 anni. Ecco perché si celebra la ricorrenza e come viene vissuta dagli americani attraverso storiche tradizioni e tanti barbecue. 4 luglio: storia della giornata La Festa per l'Indipendenza degli Stati Uniti, nota in inglese come Independence Day, è la festa nazionale che ricorda in particolare l'adozione della dichiarazione d'indipendenza dalla Gran Bretagna. Con questo documento, sottoscritto il 4 luglio 1776, fu sancito il distacco dal patria coloniale, con cui gli Stati americani erano in guerra. Tuttavia la storia ricorda che la separazione legale delle colonie americane avvenne in realtà il 2 luglio 1776, quando il Secondo Congresso continentale votò per approvare la risoluzione di indipendenza proposta da Richard Henry Lee. Due giorni dopo fu invece la volta della Dichiarazione d'Indipendenza vera e propria, il cui autore principale fu Thomas Jefferson. Il primo Independence Day fu celebrato nel 1777, esplodendo 13 colpi di pistola, in onore alle 13 colonie originarie. Oggi nelle basi militari si svolge il "Salute to the Union" (il Saluto all'Unione), in cui vengono sparati tanti colpi di cannone quanti sono gli Stati attuali. Il 4 luglio è diventata una festa nazionale nel 1870, ma all'epoca i dipendenti federali non ricevevano alcuna paga per quel giorno. Dal 1938 è invece una festività pagata.

4 luglio: le tradizioni a stelle e strisce Gli americani festeggiano solitamente il 4 luglio riunendosi con amici e parenti. Grandi protagonisti della giornata, in onore dei colpi di pistola del 1777, sono i fuochi d'artificio, che richiamano grandi folle. Lo spettacolo più famoso è quello allestito alla Casa Bianca. A fargli concorrenza lo show pirotecnico di Macy's, a New York. E se i politici pronunciano discorsi solenni che esaltano l'eredità dei padri della Nazione, la cittadinanza si dedica a feste, spettacoli e partite di baseball o basket in tutto il Paese, con al centro della scena simboli patriottici come bandiere, costumi a stelle e strisce e perfino make up a tema. Tra le tradizioni simbolo del 4 luglio, una delle più pittoresche riguarda poi il quartiere di Coney Island, a New York. Si tratta del tradizionale concorso di mangiatori di hot dog Nathan’s Famous, che nel 2023 è stato vinto ancora una volta dal “fenomeno dei wurstel” Joey “Jaws” Chestnut. L’uomo, che arriva da Westfield, Indiana, ha conquistato la sua 16a vittoria mangiando 62 panini con wurstel. Il suo record è di 72 hot dog divorati in 10 minuti. Tra le donne si è invece confermata la campionessa in carica Miki Sudo: con 39 hot dog e mezzo si è aggiudicata il nono titolo. Ma il 4 luglio è anche il giorno delle "Horribles Parades" di Lowell, nel Massachusetts. Qui la compagnia degli "Antichi e Onorabili" si esibisce in una parata satirica il cui scopo è portare in strada i costumi più stravaganti, prendendo in giro le personalità locali e nazionali. leggi anche 10 film da vedere il 4 Luglio per la festa dell'Indipendenza americana

4 luglio: i piatti tipici Le riunioni familiari del 4 luglio prevedono il barbecue d'ordinanza. Non è infatti Festa dell'Indipendenza senza della brace che cuoce hamburger e hot dog. Si preparano anche bistecche marinate in spezie piccanti e servite con salsa barbecue. Immancabile il Grilled Corn, la pannocchia arrostita da servire con un po' di burro e del sale. Tra i contorni, dominano invece i fagioli e le patatine fritte. Una valida alternativa ai prodotti alla griglia sono le diffusissime Caesar Salad, Potato Salad (insalata di patate) e Creamy Coleslaw (insalata di cavolo). E dato che il 4 luglio è una festa in cui si ostenta il patriottismo attraverso ogni mezzo, i dessert diventano il piatto ideale per farlo, con crostate di fragole e mirtilli (per unire il rosso e il blu dei frutti con il bianco della pasta frolla) in alternativa alla "apple pie", la classica torta di mele.

leggi anche 4 luglio, come si celebra la Festa dell'Indipendenza in America