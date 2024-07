11/11

Captain America: The First Avenger - Mentre Superman, Batman e Spider-Man sono dei onorabilissimi e amatissimi supereroi americani, Captain America è quello che più americano non si può. Basta guardare il suo costume che ha i colori della bandiera a stelle e strisce. Senza dimenticare la stella patriottica sul petto e sullo scudo. Creato nel 1941 durante i tragici anni della Seconda Guerra Mondiale, Capitan America rivive in Captain America: The First Avenger come l'esempio massimo di valori, ingegno e coraggio. Naturalmente americani





Da Audrey Hepburn a Marilyn Monroe, le star di ieri secondo i canoni di oggi. FOTO