Introduzione

Spari contro l'ex presidente Usa durante un comizio a Butler in Pennsylvani. Il tycoon è stato ferito all'orecchio destro. È stato protetto dagli uomini del Secret Service e poi portato in un ospedale della zona. Lui stesso, poco dopo l'aggressione, ha fatto sapere di stare bene. A sparare, da un tetto, è stato il 20enne Thomas Matthew Crooks, identificato dall'Fbi. L'aggressore è stato ucciso. Le indagini sono in corso. Nell'attentato è rimasto ucciso anche un partecipante al comizio