Spari contro Trump, da Borrell a Macron la condanna internazionale

Condanne unanimi contro la violenza. Questa la sintesi delle principali reazioni del mondo politico internazionale dopo gli spari contro Donald Trump ad un comizio a Butler in Pennsylvania, dove l'ex presidente è stato ferito ad un orecchio ed è morto l'attentatore: ci sono anche due persone ferite ( LA DIRETTA ). "Sono sconvolto dalla notizia dell'attacco a Trump, che condanno fermamente. Ancora una volta assistiamo ad atti di violenza inaccettabili contro i rappresentanti politici". Così su X l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Josep Borrell.

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha sottolineato, in un post apparso su Facebook, "la condanna dell'Egitto per l'attentato', augurando una "pronta guarigione" all'ex presidente Usa Donald Trump e "il proseguimento delle campagne elettorali americane in un sano clima di pace, libero da ogni forma di terrorismo, violenza o odio".

Parole di vicinanza sono arrivate anche dal primo ministro giapponese, Fumio Kishida, che si è espresso contro la violenza politica dopo gli spari contro Trump. "Dobbiamo porci contro qualsiasi forma di violenza che metta in discussione la democrazia. Prego per la pronta guarigione" dell’ex presidente, ha scritto sui social.

Anche il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha condannato "inequivocabilmente" l'attentato nei confronti dell'ex presidente degli Stati Uniti. "Il segretario generale condanna inequivocabilmente questo atto di violenza politica" e "invia i suoi migliori auguri per una pronta guarigione", ha riferito in una nota il portavoce di Guterres, Stephan Dujarric.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, si è detta "profondamente scioccata" dalla sparatoria che ha coinvolto Trump. "Sono profondamente scioccato dalla sparatoria avvenuta durante la manifestazione elettorale dell'ex presidente", ha scritto su X. "Auguro a Donald Trump una pronta guarigione. La violenza politica non ha posto in una democrazia", ha poi aggiunto.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto i suoi "auguri di pronta guarigione" a Donald Trump e parla di "una tragedia per le nostre democrazie", in un messaggio pubblicato su X. "Un attivista è morto, diversi sono feriti", aggiunge. "La Francia condivide lo shock e l'indignazione del popolo americano", ha scritto il presidente francese.

Kamala Harris: “Atto ripugnante, evitare ulteriore violenza”

Reazioni di sdegno, oltre che da Biden, Obama e Bush sono arrivate anche dal fronte interno. "Violenze come questa non hanno posto nella nostra nazione. Dobbiamo tutti condannare questo atto ripugnante e fare la nostra parte per garantire che non porti ad ulteriore violenza". Così in una nota la vicepresidente americana, Kamala Harris. "Io e" mio marito "Doug siamo sollevati dal fatto che" Donald Trump "non sia gravemente ferito. Preghiamo per lui, la sua famiglia e tutti coloro che sono rimasti feriti e colpiti da questa sparatoria insensata. Siamo grati ai servizi segreti degli Stati Uniti, ai primi soccorritori e alle autorità locali per la loro azione immediata", ha concluso.

I Repubblicani convinti che gli spari a Trump lo rafforzeranno

"Trump è sopravvissuto a questo attacco: ha già vinto le elezioni". Lo ha detto a Politico il deputato del Wisconsin, Derrick Van Orden. Altri repubblicani, che sono subito andati all'attacco dei dem, non si sono spinti così lontano. Ma molti prevedono che la sparatoria in cui è rimasto ferito il tycoon consoliderà il sostegno all'ex presidente americano e infiammerà la sua base a novembre. "Questo darà energia alla base più di ogni altra cosa. E lui con il pugno in aria che non voleva andarsene. E lui che urla 'combattete, combattete, combattete. Questo sarà lo slogan", ha osservato il deputato Tim Burchett, riferendosi alle foto e ai video con la reazione di Trump che sono rapidamente circolati online.