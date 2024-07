Spari a Trump, Meloni: auguri a lui, ora prevalga il dialogo

Mondo

Donald Trump è stato colpito da spari ad un comizio in Pennsylvania. Il tycoon è stato subito circondata dal secret service e si è rialzato, cosciente ma è stato visto sanguinare dall'orecchio destro. Poi ha alzato il pugno prima di essere portato via dal Secret Service. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamente ma era anche in preda al panico per gli spari uditi. Il portavoce ha riferito che sta bene