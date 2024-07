Spari contro Trump a un comizio in Pennsylvania: ferito

Donald Trump è stato colpito da spari ad un comizio a Butler, in Pennsylvania. Il tycoon è stato subito circondato dal secret service e si è rialzato, cosciente ma è stato visto sanguinare dall'orecchio destro. Sanguinante ma in piedi, il candidato repubblicano ha alzato il pugno prima di essere portato via dal servizio di sicurezza. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamente ma era anche in preda al panico per gli spari uditi. Intanto il servizio di sicurezza a Butler, sta facendo allontanare la stampa. La zona è stata dichiarata "scena del crimine". Si trattava dell'ultimo comizio in programma prima della convention repubblicana di Milwaukee, che inizia lunedì e che giovedì deve incoronarlo nominee del partito per la Casa Bianca. Trump è al sicuro". Hanno detto riferito i Servizi segreti Usa, aggiungendo che il controllo dell'ex

presidente degli Stati Uniti è stato aumentato. "Aggiornamenti - hanno aggiunto - verranno dati appena disponibili". La stessa campagna di Donald Trump ha fatto sapere che il tycoon "sta bene ed è al sicuro". Nel frattempo la Casa Bianca ha detto che il presidente Joe Biden ha ricevuto un "briefing" sull'incidente al comizio.

Sul web le immagini del presunto attentatore

Sul web, X in particolare, intanto stanno circolando video che mostrano l'uomo che ha sparato contro Donald Trump al comizio in Pennsylvania bloccato dalle forze dell'ordine. Da alcuni filmati si vede l'uomo a terra ricoperto di sangue. Non è ancora chiaro se sia stato arrestato o ucciso dalla polizia.