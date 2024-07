Spari contro Donald Trump, il momento del ferimento al comizio. VIDEO

Dopo i colpi e il candidato repubblicano colpito all'orecchio destro, le immagini mostrano il servizio di sicurezza entrare immediatamente in azione e dopo alcuni istanti trasportare via Trump che alza il pugno al cielo per tranquillizzare i presenti sulle sue condizioni

Nelle immagini del comizio tra i suoi sostenitori in programma a Butler, Pennsylvania, si sentono dei colpi identificabili come quelli di un'arma da fuoco rivolti contro Donald Trump. In seguito il Tycoon si tocca l'orecchio destro che mostra segni di sanguinamento. Il servizio di sicurezza entra immediatamente in azione e dopo alcuni istanti trasporta via Trump che alza il pugno al cielo per tranquillizzare i presenti sulle sue condizioni.