Biden: grato che Trump sia salvo non c'è posto per violenza in America

"Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Prego per lui, la sua famiglia e per tutti coloro che erano presenti alla manifestazione, in attesa di ulteriori informazioni": così Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca dopo gli spari contro il candidato repubblicano in un comizio a Butler, in Pennsylvania (FOTO - VIDEO). "Io e Jill siamo grati al Secret Service per averlo portato in salvo. Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come un'unica nazione per condannarla", ha aggiunto Biden prima di intervenire in diretta tv per parlare alla nazione. "Non possiamo essere cosi, tutti devono condannare" quello che è avvenuto ha detto il presidente democratico aggiungendo che spera di parlare con Trump "questa sera". "Un tentativo di assassinio? Ho un'opinione ma non i fatti, meglio aspettare i fatti", ha proseguito Biden.