Attentato Trump, in una foto del Nyt il proiettile sfiora il tycoon

In un’immagine scattata dal fotografo Doug Mills si vede un proiettile mentre sfreccia sul lato sinistro del volto del candidato repubblicano alla Casa Bianca, ferito a un orecchio durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. Secondo Michael Harrigan, agente speciale dell’Fbi in pensione, lo scatto "potrebbe assolutamente mostrare lo spostamento dell'aria dovuto a un proiettile. Date le circostanze, se non mostra il percorso del proiettile nell'aria, non so cos'altro potrebbe essere"

Sta facendo il giro del mondo l’immagine scattata dal fotografo del New York Times Doug Mills che sembra aver immortalato un proiettile mentre sfreccia sul lato sinistro del volto di Donald Trump, ferito da un colpo di arma da fuoco a un orecchio durante un comizio a Butler, in Pennsylvania (COSA SAPPIAMO - GLI AGGIORNAMENTI LIVE - CHI È L'ATTENTATORE). La foto è diventata virale sui social, rilanciata da migliaia di visualizzazioni: "Speravo di fare lo scatto giusto e di non essere colpito io stesso", ha raccontato Mills al Nyt. E secondo Michael Harrigan, agente speciale dell’Fbi in pensione che ha esaminato le immagini ad alta risoluzione, lo scatto "potrebbe assolutamente mostrare lo spostamento dell'aria dovuto a un proiettile. Date le circostanze, se non mostra il percorso del proiettile nell'aria, non so cos'altro potrebbe essere" (LA FOTO DEL PREMIO PULITZER - GLI ALTRI ATTENTATI AI PRESIDENTI USA).