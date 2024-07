Attentato a Trump, identificato lo spettatore vittima degli spari

Corey Comperatore, 50 anni, ex capo dei vigili del fuoco, è lo spettatore ucciso da un proiettile al comizio a Butler in cui è rimasto ferito Donald Trump. Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha affermato che l'ex pompiere "si è lanciato sulla sua famiglia" per proteggerla. "È morto da eroe, così come è sempre stato”, ha scritto sui social la moglie dell’uomo ascolta articolo

È un ex capo dei vigili del fuoco, Corey Comperatore, di 50 anni, lo spettatore rimasto vittima dell'attentato a Donald Trump. Ha spinto la figlia e la moglie a terra, proteggendole dagli spari che arrivavano verso l’ex presidente. Uno dei colpi esplosi dal ventenne Thomas Matthew Crooks lo ha centrato in pieno, facendolo crollare a terra in un lago di sangue (IL VIDEO DEGLI SPARI - LA FOTO SIMBOLO).

Le parole della famiglia A rivelare l'identità dell'uomo è stata la sorella con un post su Facebook. "Il comizio di Trump ha portato via la vita di mio fratello", scrive Dawn Comperatore Schafer. Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha aggiunto in conferenza stampa che Comperatore è rimasto ucciso da un proiettile dopo che "si è lanciato sulla sua famiglia" per proteggerla. Era lì con la moglie e una delle sue due figlie e si è tuffato su di loro per proteggerle quando si sono uditi degli spari tra la folla. "È morto da eroe, così come è sempre stato", ha commentato Helen Comperatore, la moglie della vittima. Su Facebook ha pubblicato anche una foto di una delle bandiere degli Stati Uniti che sventolavano al comizio a Butler, in Pennsylvania. "Ieri quella che sarebbe dovuta essere una giornata emozionante soprattutto per mio marito, si è trasformata in un incubo per la nostra famiglia - ha scritto -. Quello a cui le mie deliziose ragazze hanno dovuto assistere è imperdonabile".

Cosa sappiamo su Comperatore Comperatore era una delle migliaia di persone che hanno partecipato al raduno a Butler, Pennsylvania. Da quanto raccontato da Shapiro, "Corey era un padre. Era un pompiere. Andava in chiesa ogni domenica. Amava la sua comunità. Soprattutto, amava la sua famiglia. Era un fervente sostenitore dell'ex presidente ed era molto emozionato di essere lì ieri sera con lui nella comunità", ha detto il governatore. Secondo i media americani, Comperatore era in pensione dopo essere stato capo dei vigili del fuoco di Buffalo Township.

Il ricordo della figlia La figlia Allyson, protetta dai proiettili dal padre, ha reso omaggio al padre scomparso. "Ieri il tempo si è fermato. E quando è ricominciato, la mia famiglia e io abbiamo iniziato a vivere un vero incubo. Era il miglior padre che una ragazza potesse mai desiderare. Io e mia sorella non abbiamo mai avuto bisogno di niente. Tu chiamavi, lui rispondeva, e faceva tutto ciò di cui avevi bisogno, e se non sapeva come fare, ci pensava lui", ha detto. "Non vi diranno quanto velocemente ha scaraventato a terra me e mia madre. Non vi diranno che ha protetto il mio corpo dal proiettile che ci ha colpiti. "Amava la sua famiglia. Ci amava davvero abbastanza da prendersi una pallottola per noi", ha continuato nell'emozionato tributo. Nei prossimi giorni le bandiere di tutta la Pennsylvania saranno issate a mezz'asta per ricordare il pompiere eroe, come ha annunciato lo stesso governatore Josh Shapiro.