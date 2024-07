Usa, Trump ricompare alla convention Gop e sale sul palco

Il tycoon, sempre con l'orecchio destro bendato, ha alzato il pollice salutando la folla. Con lui anche J.D. Vance, il suo vice nella corsa alla Casa Bianca. Sul maxi schermo del Fiser Forum è stato proiettato un video con le cadute e gli inciampi di Joe Biden, insieme ai suoi "fallimenti" sulla “invasione" dei migranti illegali e sulla sicurezza ai confini ascolta articolo

Donald Trump è comparso per la seconda serata consecutiva alla convention repubblicana di Milwaukee, accolto ancora da una standing ovation del pubblico, andato letteralmente in delirio. Il tycoon, sempre con l'orecchio destro bendato, è salito sul palco e ha alzato il pollice salutando la folla. Con lui anche J.D. Vance, il suo vice nella corsa alla Casa Bianca. L’ex presidente è sembrato meno energico rispetto alla sera precedente: ha applaudito, sorriso, alzato il pugno, mandato un bacio a qualcuno tra il pubblico. Ma non pareva avere la gioia e la commozione del giorno prima.

Il video su Biden Dopo la comparsa di Donald Trump sul maxi schermo del Fiser Forum è stato proiettato un video con le cadute e gli inciampi di Joe Biden, insieme ai suoi "fallimenti" sulla “invasione" dei migranti illegali e sulla sicurezza ai confini, tema della seconda giornata della kermesse.

Trump a fianco alla sua famiglia Alla convention repubblicana è stato proiettato anche il video in cui il tycoon invita i repubblicani ad usare "ogni mezzo appropriato a disposizione per battere i dem, anche votando per posta", una pratica che ha sempre fustigato associandola alle frodi elettorali. E rilancia le sue false accuse sul voto truccato del 2000, insieme al timore che si ripeta a novembre. Dal suo arrivo, Trump è rimasto sempre nel box riservato alla famiglia, uscendo solo per salutare il pubblico. L’endorsement di Nikki Halley "Donald Trump ha il mio forte endorsement" ha detto Nikki Haley (che aveva sfidato Trump alle primarie) alla convention, strappando applausi più convinti di quelli con cui era stata accolta, che si erano mischiati a molti fischi. "Non siamo d'accordo su tutto ma siamo d'accordo su più cose di quelle su cui siamo in disaccordo", ha aggiunto. L'ex ambasciatrice Usa all'Onu ha accusato, inoltre, Joe Biden di essere stato "debole" sul conflitto in Ucraina e ha ribadito lo slogan usato in campagna elettorale: "Un voto per Biden è un voto per Kamala Harris e il dibattito tv lo ha confermato".

Le parole di Ron DeSantis "Fight fight fight": sono le tre parole con cui anche l'altro ex avversario di Trump alle primarie il governatore della Florida Ron DeSantis ha concluso il suo intervento a sostegno del tycoon, nella seconda giornata della convention Repubblicana. Lo slogan è il richiamo alla parola "combattete" pronunciata tre volte da Trump sul palco del comizio in Pennsylvania dopo essere stato ferito in un attentato. Nel suo intervento il governatore della Florida ha elogiato Trump per le sue politiche economiche e sui confini del Paese. "Il nostro Paese era rispettato quando Donald Trump era il nostro comandante in capo", ha detto. DeSantis ha anche denunciato quella che ha definito "l'inadempienza del dovere" da parte del presidente Joe Biden. "Come cittadino, come marito e come padre, sono allarmato dal fatto che l'attuale presidente degli Stati Uniti non abbia la capacità di adempiere ai doveri del suo ufficio", ha detto DeSantis. approfondimento Primarie Usa 2024, DeSantis si ritira dalla corsa e appoggia Trump