Attentato a Trump, Biden: "Facciamo tutti un passo indietro". LIVE

Donald Trump è a Milwaukee per la convention repubblicana che giovedì lo nominerà ufficialmente candidato per la Casa Bianca. Scendendo dall'aereo ha alzato il pugno, proprio come ha fatto subito dopo l'attentato di ieri durante il comizio di Butler. Biden ha telefonato al tycoon e, secondo quanto riferito da Fox News, Trump l'ha definita una "buona conversazione". 'Dio mi ha salvato, non mi arrenderò mai. Non permetteremo al male di vincere' ha detto. "L' attentato a Donald Trump impone a tutti noi un passo indietro" ha detto Joe Biden in un discorso alla nazione dopo l'attacco all'ex presidente in Pennsylvania. "Non siamo nemici, siamo tutti americani", ha aggiunto. "La violenza politica non può essere normalizzata. La posta in queste elezioni - ha proseguito il presidente americano - non è mai stata così alta, ci credo con tutto il mio cuore, ma dobbiamo abbassare i toni. La politica non può essere un campo di battaglia. Le decisioni si prendono nelle urne, con il voto, e non con le pallottole".





