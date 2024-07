Elezioni Usa, la convention Gop di Milwaukee: i numeri e cosa sapere

Quasi 50.000 persone attese, oltre 2.400 i delegati che dovranno nominare Donald Trump come candidato alla Casa Bianca. Oltre 4.500 gli agenti che andranno ad irrobustire il corpo di polizia locale per la sicurezza di un evento che ha raccolto, stando al comitato organizzatore, fondi per "85 milioni di dollari". Questi alcuni dei numeri che riguardano la convention repubblicana che si svolgerà da oggi a giovedì nel Wisconsin

Dopo la grande paura e dopo esser sopravvissuto all’attentato durante un comizio in Pennsylvania, Donald Trump verrà nominato ufficialmente come candidato alle elezioni presidenziali americane di novembre, durante la convention repubblicana che si svolgerà a Milwaukee, nel Wisconsin, dove il tycoon è già atterrato, da oggi a giovedì. Ecco alcuni numeri e dati che riguardano la convention. ( DONALD TRUMP A MILWAUKEE DOPO L'ATTENTATO - LA DIRETTA )

Visitatori, sicurezza e fondi

Durante l'evento organizzato al Fiserv Forum, nel centro di Milwaukee, sono attese quasi 50.000 persone. Saranno oltre 2.400 i delegati che dovranno nominare Trump (L'ATTENTATO SULLE PRIME PAGINE DI OGGI) come candidato alla Casa Bianca e alla vicepresidenza. Sono oltre 15mila le borse di tela preparate dai membri del team di “Visit Milwaukee” dedicato alla promozione degli affari e del turismo della città situata sul lago Michigan. Capitolo sicurezza, ancora più significativo dopo quanto successo a Butler. Secondo il Milwaukee Journal Sentinel, il corpo di polizia locale sarà irrobustito con l’arrivo, da fuori città, di non meno di 4.500 agenti. Particolare attenzione ci sarà da parte del Secret Service, la polizia d'élite incaricata di proteggere gli alti esponenti politici. Cifra record, pari ad 85 milioni di dollari, per quanto riguarda i fondi raccolti per la convention repubblicana: lo ha comunicato il comitato responsabile dell'organizzazione dell'evento

L’impatto economico e i relatori

Sempre secondo "Visit Milwaukee" l’evento dovrebbe portare a benefici economici importanti per la città che ospita l’evento, ovvero circa 200 milioni di dollari tra spese "dirette, indirette e indotte". Infine, ecco chi parlerà alla convention. La campagna di Trump (COSA SAPPIAMO SULL'ATTENTATO) ha annunciato un nutrito elenco di relatori, dal rapper e modello Amber Rose al controverso anchor Tucker Carlson fino all'investitore e podcaster David Sacks e all'ex consigliere Peter Navarro. Nella lista ci sono poi anche il Ceo dell'Ufc Dana White, il leader evangelico Franklin Graham e le star della musica country Lee Greenwood e Chris Janson, oltre che i potenziali vice di Trump stesso. Parleranno anche i figli maggiori del tycoon, Donald Trump Jr. ed Eric Trump, la fidanzata del primo Kimberly Guilfoyle e la moglie del secondo Lara Trump, co-presidente del partito repubblicano. Non intereverranno, invece, nè l'ex first lady Melania né Ivanka. Tra gli imprenditori e attivisti ci saranno Charlie Kirk, Diane Hendricks, Perry Johnson, l'ex candidato presidenziale Vivek Ramaswamy e Steven e Zach Witkoff. Non mancheranno gli interventi di Tom Homan, ex direttore ad interim della polizia di frontiera e del il presidente del sindacato Teamsters (quello degli autotrasportatori) Sean O'Brien.