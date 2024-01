Primarie Usa 2024, DeSantis si ritira dalla corsa e appoggia Trump

Mondo

Usa Weekly News, scambio di accuse tra Biden e Trump

Lo scambio di accuse tra Joe Biden e Donald Trump non si ferma. Anzi: si rafforza, soprattutto nel terzo anniversario dall’assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021. Il presidente ha criticato il tycoon per non aver denunciato la violenza politica e per usare una retorica da Germania nazista. Trump ha risposto alle accuse dicendo: “Vincerò contro il peggior presidente di sempre” A cura di Valentina Clemente

Capitol Hill, tre anni dopo - Miliziani di estrema destra, suprematisti, ex agenti di polizia, veterani di guerra, una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Tre anni dopo l’assalto al Congresso americano, il bilancio delle inchieste sul 6 gennaio 2021 registra 1230 arresti e oltre 730 condanne con pene che vanno da pochi giorni a più di vent’anni di carcere. Ogni settimana si susseguono arresti e nuovi processi e finora soltanto due persone sono state prosciolte da tutte le accuse

Capitol Hill, tre anni dopo - Joe Biden ha accusato Trump di rappresentare “una minaccia per la democrazia”, il suo predecessore ha denunciato “una patetica campagna allarmistica per nascondere i fallimenti di questa amministrazione". Il presidente ha condannato con ferocia il tycoon, definendolo un pericolo per la democrazia: "Non c’è confusione, ha avvertito in un discorso in Pennsylvania in cui ha pronunciato per 40 volte il nome del rivale, riguardo chi Trump sia o cosa intenda fare. Tutti noi sappiamo chi è. La domanda vera è un’altra: chi siamo noi?”