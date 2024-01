2/16 ©Ansa

Capitol Hill, tre anni dopo - Joe Biden ha accusato Trump di rappresentare “una minaccia per la democrazia”, il suo predecessore ha denunciato “una patetica campagna allarmistica per nascondere i fallimenti di questa amministrazione". Il presidente ha condannato con ferocia il tycoon, definendolo un pericolo per la democrazia: "Non c’è confusione, ha avvertito in un discorso in Pennsylvania in cui ha pronunciato per 40 volte il nome del rivale, riguardo chi Trump sia o cosa intenda fare. Tutti noi sappiamo chi è. La domanda vera è un’altra: chi siamo noi?”