Entrato nel pieno della campagna elettorale per le primarie Usa, Donald Trump prende la strada delle grandi promesse: "Conosco Putin, conosco Zelensky. Risolverò la questione ancora prima ancora di entrare in carica", ha detto riferendosi al conflitto in Ucraina nel corso di un comizio in New Hampshire, assicurando che riuscirà a “evitare la terza guerra mondiale”. Poi ha attaccato Biden – definendolo “una minaccia per la democrazia” – e la avversaria repubblicana Nikki Haley: “È ineleggibile. I democratici di sinistra la sostengono perché sanno che è facile da battere”.

"Biden è il peggiore della storia"

Trump si è scagliato ancora una volta contro Biden, sottolineando come non solo non sarebbe “in grado di guidare il paese”, ma anche parlando di lui come di un “corrotto” e come del “peggiore della storia”. Per il tycoon, sempre più favorito tra i candidati repubblicani nella corsa verso le presidenziali, gli Usa sono diventati “un paese in cui non è più consentita la libertà di parola” e una Nazione “che non è più rispettata e non è più ammirata nel mondo”. E se Wall Street continua a correre, ha aggiunto, è “solo perché pensa che Maga vincerà le elezioni”.