Usa 2024, Trump vince ai caucus repubblicani in Iowa. DeSantis secondo

I media americani anticipano la notizia della vittoria dell'ex presidente, ottenuta con oltre il 50% dei voti in meno di mezz'ora dall'apertura dei caucus. Il Tycoon: "E' il momento per il nostro Paese di tornare unito". Secondo posto al governatore della Florida Ron DeSantis, che ha battuto Nikki Haley. Si ritira dalla corsa Vivek Ramaswamy: "Sostegno a Trump"

"Grazie Iowa, vi amo tutti!". ha scritto in un post sul suo social media Truth l'ex presidente. Questo è il momento per il nostro Paese di tornare unito, che siate repubblicani e democratici, è il momento di stare insieme e risolvere i problemi" ha dichiarato inoltre Trump dopo che le proiezioni dei media lo hanno dichiarato vincitore delle primarie. "Voglio ringraziare la meravigliosa gente dell'Iowa", ha sottolineato l'ex presidente congratulandosi con Ron DeSantis e Nikki Haley. Il tycoon ha anche rivolto un ringraziamento alla moglie Melania "l'ex First Lady e forse la futura". Trump ha anche menzionato la suocera, morta qualche giorno fa.

È Donald Trump il vincitore dei caucus repubblicani in Iowa secondo le anticipazioni dei media americani. L'ex presidente ha ottenuto la vittoria in meno di mezz'ora dall'apertura dei caucus, con poco più del 50% dei voti e un distacco record di circa 30 punti, oltre il doppio del primato di Bob Dole nel 1988.

Si ritira invece dalla corsa Vivek Ramaswamy: "Sostegno a Trump"

Si ritira invece dalla corsa l'imprenditore 36enne del biotech Vivek Ramaswamy. Ramaswamy ha annunciato che lascerà la corsa per le elezioni del 2024 e che sosterrà Donald Trump invitando i suoi sostenitori a votare per il tycoon. "Non siamo riusciti ad ottenere quella sorpresa che volevamo questa sera", ha dichiarato il candidato repubblicano. "Non posso essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Sono molto spaventato per il nostro Paese, serve qualcuno che pensi all'America first", ha detto.