Elezioni Usa, cosa sono i caucus e cosa cambia rispetto alle primarie

Con i caucus dell’Iowa si è aperta ufficialmente la corsa alla Casa Bianca. Ma cosa sono i caucus? E qual è la differenza rispetto alle primarie? Cominciamo col dire che da decenni i caucus in Iowa segnano la prima tappa del percorso di avvicinamento alle elezioni per il nuovo presidente degli Stati Uniti, che quest’anno si svolgeranno il 5 novembre.

Spesso i termini “caucus” e “primarie” vengono usati come sinonimi, ma non è proprio così. Le primarie sono il metodo utilizzato da quasi 40 stati su 50 e funzionano come un’elezione normale: gli elettori si recano in un seggio, ricevono una scheda sulla quale scelgono il loro candidato e poi la riconsegnano all’uscita.

Come funzionano i caucus

Per quanto riguarda i caucus - termine di origine indiana, riferito alle riunioni dei capi tribù di Algonquin - questi vengono scelti solo da alcuni Stati: oltre all’Iowa, quest’anno Democratici e Repubblicani li useranno anche in Idaho e in Wyoming. Mentre solo il partito Repubblicano organizzerà i caucus pure in Nevada, Missouri, North Dakota, Alaska, Utah e Hawaii (i Dem in questi stati hanno invece optato per le primarie).

Le differenze

A differenza delle primarie, i caucus non hanno uno schema fisso: l’organizzazione, che viene gestita dai partiti, varia da stato a stato. In generale si tratta di assemblee dove gli iscritti al partito si ritrovano per dibattere di alcuni temi e dove gli elettori tengono dei veri e propri comizi per convincere gli altri a votare il proprio candidato. Alla fine del dibattito (che di solito si svolge in luoghi pubblici come palestre, bar o locali), gli elettori votano scrivendo su un foglio il nome del candidato scelto.

L'Iowa

Come detto, con i caucus dell'Iowa si apre ufficialmente la grande cavalcata verso la Casa Bianca. Quest'anno però i Democratici hanno deciso che, dopo i comizi, il voto sarà espresso per posta. È per questo motivo che conosciamo già il vincitore dei Repubblicani (Trump), mentre sapremo solo a marzo chi l'avrà spuntata tra i Democratici (Biden non ha molti rivali, comunque).