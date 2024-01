Usa, Trump avverte la Corte Suprema: "Senza immunità sarà il caos"

Donald Trump ha avvertito la Corte Suprema che se sarà escluso dal voto 2024 si scatenerà "il caos e la bolgia in tutta la nazione". Lo si legge nelle argomentazioni presentate dai suoi avvocati al massimo tribunale Usa che deve esprimersi sull'immunità dell'ex presidente. "Escludermi dal voto 2024 priverebbe dei diritti civili decine di milioni di americani" e "scatenerebbero caos e bolgia in tutta la nazione".

Garland: "Inizio dei processi non dipende da noi"

Intanto, il segretario alla Giustizia dell'amministrazione Biden, Merrick Garland, in un'intervista alla Cnn, ha precisato che "dipende dal sistema giudiziario, e non da noi, se i processi a Donald Trump inizieranno in prossimità o meno delle elezioni presidenziali". L'ex presidente sostiene di essere vittima di una "caccia alle streghe" da parte del dipartimento di Giustizia, accusato di essere uno "strumento politico" nelle mani della Casa Bianca. Garland ha sempre rivendicato l'indipendenza della giustizia in tutte le inchieste, sia contro Trump che contro Hunter Biden.