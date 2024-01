Donald Trump: Potrei campare 200 anni se non mangiassi cibo spazzatura

Il tycoon ha assicurato ai suoi elettori che è perfettamente in grado di ricoprire il ruolo di presidente per altri 4 anni e che si sente come se avesse 35 anni

"Mi sento come se avessi circa 35 anni, e sto meglio adesso rispetto a 30 anni fa" ha affermato Donald Trump durante un comizio a Portsmouth, in New Hampshire. Poi ha ricordato ciò che gli aveva detto l'ex medico della Casa Bianca Ronny Jackson, ora membro del Congresso per il Texas: "Se non mangiasse così tanto cibo spazzatura, sarebbe in giro per 200 anni".