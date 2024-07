Usa, Joe Biden ha il covid ma assicura: “Mi sento molto bene”

Joe Biden è positivo al Covid. Il Presidente degli Stati Uniti ha annullato un appuntamento a Las Vegas ed è rientrato nella sua residenza a Rehoboth Beach, nel Delaware, dove resterà in autoisolamento. "Mi sento bene", ha detto mostrando il pollice in alto ai giornalisti, prima di salire sull'Air Force One che lo ha riportato a casa. Il risultato positivo del test è arrivato al termine del primo degli eventi in programma nella città del Nevada e subito gli è stata somministrata una dose di farmaco antivirale. Secondo quanto riferisce la Casa Bianca il presidente ha "sintomi lievi" alle vie respiratorie superiori, con tosse e mal di testa.

L'annucio di Murquia prima della conferma

Ad annunciare la positività al Covid del Presidente, prima della conferma della Casa Bianca, era stata la presidente e Ceo di UnidosUs, Janet Murquia, che avrebbe dovuto ospitare la visita di Biden. "Ero al telefono con il presidente Biden che ha voluto condividere la sua profonda delusione per non aver potuto unirsi a noi questo pomeriggio. Il presidente è stato a molti eventi, come tutti sappiamo, ed è appena risultato positivo al Covid", aveva annunciato Murguía ai partecipanti che attendevano l'arrivo di Biden.