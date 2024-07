Elezioni Usa 2024, Biden non si ferma: “Correrò io e vincerò ancora”

Il presidente ha ribadito che rimarrà in corsa per la Casa Bianca, durante un evento elettorale in Michigan: "Trump è un perdente. L'ho battuto una volta e lo rifarò". Le dichiarazioni arrivano dopo che ieri alcuni dei principali donatori democratici hanno annunciato che congeleranno circa 90 milioni di dollari finché il presidente rimarrà in corsa. Intanto Meta ha fatto sapere che rimuoverà le restrizioni imposte su Facebook e Instagram a Trump in vista della Convention repubblicana ascolta articolo

Joe Biden non si ferma. E, anzi, insiste di essere l'unico e solo candidato democratico alla Casa Bianca. "Correrò e vincerò nel 2024", ha detto il presidente americano durante un evento elettorale in Michigan. "Io sono il candidato e voi dovete decidere", ha sottolineato mentre i suoi sostenitori urlavano "altri quattro anni". "Trump è un perdente - ha attaccato Biden -. L'ho battuto una volta e lo rifarò". Le dichiarazioni arrivano in un momento di grandi dubbi sulla candidatura di Biden nello schieramento Dem, e poche ore dopo che alcuni dei principali donatori democratici hanno annunciato al più grande super Pac pro-Biden, 'Future Forward', che avrebbero congelato circa 90 milioni di dollari finché il presidente rimarrà in corsa.

Biden agli elettori: "Vi assicuro che sto bene" Dal Michigan però il presidente tira dritto. E attacca il rivale: "Trump lavora per le grandi aziende farmaceutiche e petrolifere, io lavoro per gli americani". "Siete con me? Fermiamo Donald Trump?", ha gridato Biden. "Vi assicuro che sto bene", ha anche garantito alla folla, cercando di sedare i dubbi sulla sua salute e sulle sue capacità cognitive, messe in dubbio nell'ultimo periodo e sempre più al centro delle attenzioni dopo svariate gaffe.

Trump si prepara alla convention repubblicana Intanto, Donald Trump si prepara alla convention repubblicana di Milwaukee che, la prossima settimana, lo incoronerà per la terza volta 'nominee' del partito repubblicano per la Casa Bianca. Il Tycoon ha ricevuto il premier ungherese Viktor Orban a Mar-a-Lago, accreditandosi come uomo di pace capace di mettere fine al conflitto in Ucraina. Ma sulla sua campagna continuano a emergere dettagli poco chiari. Il capo di Tesla, Elon Musk, avrebbe donato parte della sua fortuna di quasi 250 miliardi di dollari a un gruppo che sostiene l'ex presidente, prima delle elezioni, secondo quanto riporta Bloomberg. Intanto, Meta ha annunciato che rimuoverà le restrizioni imposte sugli account Facebook e Instagram di Trump in vista della Convention repubblicana, affermando che la decisione è stata presa per garantire che la posizione del tycoon sia la stessa di Joe Biden.