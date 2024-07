Elezioni Usa, finanziatori dem congelano 90 milioni finché Biden resta

Alcuni dei principali donatori democratici hanno annunciato al più grande super Pac pro-Biden 'Future Forward' (il più importante comitato per la raccolta dei fondi), che congeleranno circa 90 milioni di dollari finché il presidente rimane in corsa. Lo riferisce il New York Times. Ieri Biden è stato protagonista di due nuove gaffe, prima della conferenza stampa al termine del vertice Nato, chiamando Zelensky "Putin" e Kamala Harris "vicepresidente Trump".

Già investiti 250 milioni

'Future Forward' è stato consacrato dalla campagna di Biden come il principale comitato elettorale per la raccolta fondi nelle prime fasi della corsa al 2024, e ha già annunciato di aver investito ben 250 milioni di dollari in pubblicità televisive e online che cominceranno ad essere trasmesse alla fine della Convenzione Nazionale Democratica il mese prossimo. La decisione di bloccare una tale quantità di donazioni è, finora, la conseguenza più concreta della scarsa performance del presidente al dibattitto contro Donald Trump.