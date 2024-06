Introduzione

Il primo faccia a faccia tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti si è svolto nella notte tra il 27 e il 28 giugno, negli studi della Cnn. Media e analisti americani sono quasi tutti concordi: Biden è andato male. E tra i dem è già "forte panico" per la prestazione.

Biden spesso non è stato in grado di esprimere con chiarezza le sue idee e i suoi punti di divergenza rispetto a Trump. E il tycoon non ha mancato di sottolineare la debolezza del presidente.

Tanti i temi affrontati, dal conflitto in Ucraina a quello in Medioriente. E poi immigrazione, economia e aborto. E non sono mancati gli attacchi alle vicende giudiziarie che vedono coinvolto Trump