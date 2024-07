Orban incontra Trump: "Abbiamo discusso di guerra in Ucraina"

Dopo essere stato in Russia e in Cina, il premier ungherese è volato in Florida per incontrare l’ex presidente e attuale candidato alla Casa Bianca

"Missione di pace 5.0. È stato un onore visitare il Presidente Trump a Mar-a-Lago. Abbiamo discusso i modi" per arrivare alla pace in Ucraina. "La buona notizia del giorno: risolverà il problema". Lo scrive il primo ministro ungherese, Viktor Orban su X, pubblicando una foto del suo incontro con Donald Trump a Mar-a-Lago.

I rapporti tra i due leader

Dopo essere stato in Russia e in Cina, il premier ungherese Viktor Orban è quindi volato in Florida per incontrare l’ex presidente e attuale candidato alla Casa Bianca Donald Trump. Orban lo ha raggiunto dopo la fine del vertice della Nato che si è svolto a Washington. È fatto noto che Trump sia un convinto sostenitore del premier ungherese, al punto da citarlo spesso durante la sua campagna elettorale. I due leader si erano già incontrati a marzo, sempre in Florida. Orban, a sua volta, ha sostenuto più volte e pubblicamente la rielezione di Trump alla Casa Bianca (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).