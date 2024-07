Ucraina Russia, Mosca: “Da Nato al via preparazione a guerra". LIVE

La Russia è "preoccupata per l'espansione delle attività della missione dell'UE in Armenia", e la partecipazione dei rappresentanti canadesi alla missione "indica la penetrazione strisciante della NATO nel Caucaso meridionale". Lo ha detto a RIA Novosti il vice ministro degli Esteri russo, Mikhail Galuzin. "Valutiamo negativamente le attivita' della missione dell'UE in Armenia, come è stato detto piu' volte", ha detto Galuzin, secondo cui, il compito dell'Unione europea è cercare di affermarsi nel Caucaso meridionale, a scapito degli interessi dei tradizionali partner e vicini degli Stati della regione: Russia, Iran e Turchia.