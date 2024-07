Fake news russa: moglie Zelensky ha comprato Bugatti con fondi guerra

La bufala sull’acquisto con i fondi destinati agli aiuti militari “è apparsa su un sito web francese pochi giorni fa ed è stata rapidamente smentita”, spiega la Bbc. Sarebbe stata messa in giro ad arte per influenzare la scelta degli elettori britannici e americani

Coinvolge Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino, l'ultima fake news messa in giro dalla macchina della disinformazione russa per destabilizzare l'imminente voto di Stati Uniti e Gran Bretagna. Secondo l'ultima manipolazione di Mosca, Zelenska, annoiandosi a Parigi durante le commemorazioni per il D-Day, ne avrebbe approfittato per ordinare una Bugatti Tourbillon da 4,5 milioni di euro, pagandola con i fondi americani concessi per la difesa di Kiev.