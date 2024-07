Guerra Ucraina, Orban incontra Zelensky: vertice bilaterale a Kiev

"L'argomento più importante in discussione" tra i due leader, "è la possibilità di costruire la pace", ha dichiarato il portavoce del premier ungherese. È la prima visita in Ucraina di Orban dall'invasione russa del 2022

Il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, che da ieri ha assunto la presidenza semestrale dell'Unione europea, è arrivato a Kiev per la sua prima visita in Ucraina dall'invasione russa del 2022. Orban, ha spiegato il governo ungherese, "è arrivato a Kiev per dei colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky", malgrado le tensioni anche all'interno dell'Ue per la sua opposizione agli aiuti all'Ucraina e la sua presunta vicinanza politica a Vladimir Putin.