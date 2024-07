Orban lancia i Patrioti per l'Europa al Parlamento Ue

Arriva il nuovo gruppo europeo sovranista. Per ora è solo un'alleanza a tre attorno a un “Manifesto patriottico” presentato a Vienna dal premier ungherese Viktor Orban (Fidesz), il leader del partito nazionalista austriaco Fpo, Herbert Kickl e il fondatore del partito populista ceco Ano ed ex premier Andrej Babis. "A breve diventerà la rappresentanza più forte della destra europea all'interno del Parlamento europeo'' ha detto Orban. L'alleanza è tra il più forte partito austriaco, il più forte partito ceco e il più forte partito ungherese. Loro tre insieme possono contare su ventitré parlamentari, numero che sarebbe sufficiente per creare un nuovo gruppo ma, secondo i regolamenti europei, devono essere rappresentati almeno sette stati membri. Ma vediamo quali sono i tre principali partiti.

Unione Civica Ungherese (in ungherese: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség), è un partito politico ungherese di destra, nazional-conservatore, populista e illiberale che in seguito alle elezioni parlamentari del 2010 detiene la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale. Il Fidesz è stato membro del Partito Popolare Europeo che tuttavia dal 2019 l'ha sospeso, fino alla sua uscita dal gruppo Ppe al Parlamento Europeo il 3 marzo 2021e dal partito stesso il 18 marzo dello stesso anno. È membro dell’Unione Democratica Internazionale che raggruppa i partiti conservatori e dell'Internazionale Democratica Centrista.

FPO

Il Partito della Libertà Austriaco (in tedesco Freiheitliche Partei Österreichs; abbreviato in Fpo) è un partito austriaco considerato come conservatore, nazionalista, e di destra populista. È spesso associato al nome di Jorg Haider che nel 2005 uscì dal partito per fondare l’Alleanza per il Futuro dell’Austria (BZÖ). Fino al 1993 il partito è stato membro dell'Internazionale Liberale. Nel corso degli anni il partito si è spostato più all’estrema destra e ha subìto le scissioni dell'ala liberale, che diede vita al Forum Liberale (LIF) nel 1993, e di quella più moderata e tradizionale, che ha seguito Haider nel BZÖ nel 2006.