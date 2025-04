In Niger il francese diventa lingua di lavoro: hausa lingua ufficiale

La nuova Carta

"La lingua nazionale è l'hausa" e "le lingue di lavoro sono l'inglese e il francese", recita l'articolo 12 della nuova Carta pubblicata in un'edizione speciale della Gazzetta ufficiale del 31 marzo. Altre nove lingue, tra cui zarma-songhay, fulani, Kanouri, Gourmantché e l'arabo, diventano "le lingue parlate in Niger", secondo la Carta. I francofoni rappresentano il 13% della popolazione nigerina, cioè poco più di 3 milioni di abitanti. L'hausa è la lingua più parlata nella nazione africana che conta 26 milioni di abitanti, in particolare nelle regioni di Zinder e Maradi (centro-sud) e Tahoua (ovest), confinanti con Stati della Nigeria in cui ci sono diversi milioni di cittadini che ricorrono a questa lingua. La giunta ha ritirato il Niger dall'Organizzazione Internazionale della Francofonia (Oif) a metà del mese scorso. La stessa mossa è stata decisa da Mali e Burkina Faso, Paesi analogamente guidati da militari.