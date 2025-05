Kazakistan, Meloni: “Momento decisivo per intensificare i rapporti"

La premier è intervenuta all’Astana International Forum in Kazakistan, in occasione della seconda tappa della sua missione diplomatica in Asia Centrale. “Dovremmo creare nuove opportunità di cooperazione anche con partner che potrebbero sembrare lontani, partner che tuttavia sono capaci di vedere la scacchiera dall’alto”, ha detto Meloni. "Creare ponti esplorando strade che altri non hanno avuto coraggio di esplorare è nel dna degli italiani", ha aggiunto

“È un momento decisivo per intensificare le relazioni per renderle più durature e strategiche. La capacità di creare ponti per il dialogo è nel dna del popolo italiano”. Ad affermarlo, in occasione dell’Astana International Forum in Kazakistan, è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, giunta ieri nel Paese asiatico per la seconda tappa della sua missione diplomatica in Asia Centrale, area strategica soprattutto per l’energia e le risorse naturali. Tra Italia e Asia centrale c'è una "collaborazione strategica su molti temi" ed è "un momento storico nei nostri rapporti", ha detto la premier al vertice kazako. “Dovremmo creare nuove opportunità di cooperazione anche con partner che potrebbero sembrare lontani, partner che tuttavia sono capaci di vedere la scacchiera dall’alto”, ha aggiunto.

L'International Forum di Astana

Oltre a Meloni e al padrone di casa, il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, all’incontro hanno preso parte anche il kirghiso Sadyr Japarov, il tagiko Emomali Rahmon, e il turkmeno Serdar Berdimuhammedov. La presidente del Consiglio è stata accolta al palazzo presidenziale Akorda di Astana dal presidente kazako. Dopo l'esecuzione degli inni nazionali i due leader si sono riuniti un colloquio bilaterale, a seguito del quale la cerimonia di scambio di diversi accordi.

Meloni: "L'Italia è la prima in Ue a investire in relazioni con Asia centrale"

L'Italia è stata "la prima nazione in Ue a decidere di investire nelle relazioni con l'Asia centrale e i suoi Paesi" e "il nostro esempio ha guidato il cammino per il primo summit Ue-Asia centrale che ha elevato a partenariato strategico le relazioni", ha rimarcato la premier nel suo intervento al Forum di Astana. "Siamo orgogliosi di questa scelta: creare ponti esplorando strade che altri non hanno avuto coraggio di esplorare è nel dna degli italiani, è l'eredità di Marco Polo".

Meloni: "Tempi difficilissimi, Asia centrale è un ponte per l'Occidente"

"Uno dei padri della geopolitica moderna, Halford Mackinder, sosteneva che l'Asia Centrale rappresenta uno dei cardini attorno a cui ruota il destino del mondo. Non sono una studiosa di geopolitica, ma osservo la realtà, che questa regione è da sempre un crocevia tra Occidente e oriente, e occupa un ruolo strategico nello scenario globale", ha ribadito Meloni nel suo intervento al vertice. "Inoltre, in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, l'Asia Centrale è sempre stata un ponte", ha rimarcato. Poi ha aggiunto: "Le trasformazioni e i cambiamenti che questa parte del pianeta ha attraversato nei secoli l'hanno resa ciò che è oggi: tra due continenti, punto di contatto tra Europa e Asia, raccordo tra mondi che un tempo erano molto distanti e che oggi sono più interconnessi che mai". La presidente del Consiglio ha poi aggiunto: "So bene cosa significa, lo dico da italiana, da figlia di una nazione che occupa una posizione centrale tra Europa e Africa, al cuore di quel Mediterraneo globale la cui rilevanza va ben oltre il suo spazio geografico". Per Meloni, quindi, "non c'è luogo migliore di questo per riflettere sulle connessioni che ci uniscono e su quelle che possiamo costruire, senza paura di superare gli schemi ai quali siamo stati abituati".

Meloni: "I blocchi del passato non esistono più, ora modelli nuovi"

"Tutto intorno a noi sembra cambiare e le poche certezze che pensavamo di avere non ci sono più", ha proseguito Meloni ad Astana. "In questo cambiamento epocale, i blocchi omogenei del passato non esistono più e le relazioni tra le nazioni si basano su modelli nuovi e molto spesso inediti. Il presente ci sfida, mettendo alla prova ciascuno di noi. Ma è un'occasione, per dimostrare il nostro valore, e sta a noi decidere come agire", ha aggiunto la premier sottolineando che "possiamo rifugiarci nelle ormai sbiadite certezze del passato, oppure cercare di guardare oltre, dimostrando il coraggio che i nostri popoli si aspettano da noi. Non ho dubbi e so di non essere sola su questo cammino". Poi ha ribadito: "L'interdipendenza dei nostri destini è un dato di fatto, anche quando siamo chiamati a difendere insieme la nostra sicurezza, la sicurezza dei nostri cittadini, la sicurezza dei nostri popoli". Per Meloni l'obiettivo è quello di "continuare a unire i nostri sforzi anche per combattere il terrorismo e smantellare le organizzazioni criminali transnazionali che traggono profitto dal traffico di droga, armi e esseri umani".

Meloni: "Con Asia centrale cooperiamo su energia e materie prime"

Nel suo discorso all'Astana International Forum, la presidente del Consiglio ha dichiarato che "se vogliamo davvero dare forma al futuro dobbiamo avere il coraggio di guardare oltre i nostri confini geografici e tracciare nuove strade. Partendo, naturalmente, da ciò che già ci unisce e rende il nostro rapporto estremamente forte. Penso al settore energetico, dove la nostra cooperazione può contribuire a fare la differenza, sia nei settori più tradizionali che in quelli più innovativi, in linea con quel principio di neutralità tecnologica che ci impegniamo ad affermare per garantire sistemi economici e sociali sostenibili". La premier ha poi citato anche le "materie prime critiche, dove la nostra collaborazione mira a generare benefici condivisi e opportunità reciproche". "Non dimentico - ha aggiunto Meloni - le sfide ambientali, come quella che ci vede in prima linea negli sforzi di rigenerazione del Lago d'Aral, patrimonio che è nostro compito e dovere proteggere. Il Fondo Italiano per il Clima è uno strumento importante che vorremmo sfruttare ancora di più per rafforzare ulteriori progetti comuni. Le nostre interconnessioni guardano anche alle infrastrutture digitali e fisiche, di cui il Middle Corridor rappresenta probabilmente la sfida più promettente e affascinante. Crediamo fermamente nel potenziamento di questo progetto, che è al centro del partenariato strategico avviato con l'Ue a Samarcanda e può dare un contributo significativo alla sicurezza e alla stabilità della catena di approvvigionamento, sia da che verso l'Europa".