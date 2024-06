Introduzione

I russi schierano il loro unico sistema di difesa aereo in Crimea, la penisola ucraina occupata e annessa nel 2014. Si tratta dell'S-500, più conosciuto come Prometheus, e promette di intercettare i missili balistici e altre armi a distanza. Non era mai stato utilizzato in battaglia fino ad ora.

Il suo impiego si è reso necessario dopo gli attacchi degli 007 di Kiev ai precedenti sistemi S-300 e S-400. Il Cremlino, che ha sviluppato il progetto di Prometheus nel 2010 ma è riuscito a terminarlo solo nel 2021, punta ora a proteggere il ponte di Kerch e, più in generale, l'intera penisola dai continui bombardamenti degli ucraini. Questo perché l'infrastruttura che collega la Crimea alla regione russa di Krasnodar è uno snodo fondamentale, militare e simbolico, per il proseguimento della guerra.