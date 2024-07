Introduzione

L’economia russa - a dispetto delle previsioni di forte contrazione negli ultimi anni a seguito dell’invasione dell’Ucraina, e le conseguenti sanzioni economiche disposte da Stati Uniti ed Ue - non solo non è affondata, ma è invece in crescita e diversi oligarchi si stanno arricchendo. A dirlo è un’analisi condotta dall’agenzia Bloomberg, secondo cui almeno una dozzina di imprenditori hanno guadagnato più di 11 miliardi di dollari nel 2023 e primo trimestre del 2024. Molti di questi hanno stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin e alcuni sono anche stati colpiti dalle sanzioni per la guerra in Ucraina, che è ormai entrata nel terzo anno di combattimenti.

La notizia arriva nel contesto di una economia, quella di Mosca, che cresce nonostante le sanzioni che le sono state imposte: se il Fondo Monetario Internazionale prevedeva un calo del Pil dell’8,5% nel 2022 e del 2,3% l’anno scorso, l’economia russa si è contratta solamente del 2,1% mentre nel 2023 è cresciuta del 3%.