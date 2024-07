Navalny, la corte russa emette mandato di arresto per la moglie Yulia

La vedova del dissidente russo Alexei Navalny, morto lo scorso 16 febbraio mentre era rinchiuso in una colonia penale artica in Siberia, è accusata di coinvolgimento in un gruppo estremista. La donna, che ora si trova in esilio all'estero, dalla morte del marito si occupa di portare avanti il suo lavoro ascolta articolo

Un tribunale di Mosca ha emesso un mandato di arresto per Yulia Navalnaya, moglie del dissidente russo Alexei, morto lo scorso 16 febbraio mentre era rinchiuso in una colonia penale artica in Siberia. La donna, che si trova in esilio, è accusata di coinvolgimento in un gruppo estremista dalla corte russa che ne ha ordinato l’arresto in contumacia. Il tribunale, come si legge in una nota diffusa da Ria Novosti, "ha scelto una misura preventiva sotto forma di detenzione per un periodo di 2 mesi. Il periodo viene calcolato dal momento dell'estradizione nel territorio della Federazione Russa o dal momento della detenzione nel territorio della Federazione Russa". La corte ha anche specificato che Navalnaya è stata inserita nella lista internazionale dei ricercati perché "si è nascosta dalle autorità investigative".

Navanaya accusata di coinvolgimento in un gruppo estremista Dal 2021, le organizzazioni fondate da Navalny sono state inserite nell'elenco dei gruppi estremisti. Yulia Navalnaya in seguito alla morte del marito aveva annunciato che ne avrebbe proseguito il lavoro. "Putin ha ucciso mio marito. Continuerò il lavoro di Alexei e continuerò a lottare per il nostro Paese - aveva promesso - Scopriremo certamente chi di preciso e in quale preciso modo ha eseguito il crimine, faremo i nomi e faremo vedere le facce". leggi anche Navalny, il video d'addio della moglie: "26 anni di assoluta felicità"

Navalnaya su X: "Putin assassino" "Oh, come non potrà essere la solita procedura? Un agente straniero, poi l'apertura di un procedimento penale, poi un arresto?! Quando scrivi su questo argomento, per favore non dimenticare di scrivere la cosa principale: Vladimir Putin è un assassino e un criminale di guerra. Il suo posto è in prigione, e non da qualche parte all'Aja, in un'accogliente cella con Tv, ma in Russia - nella stessa colonia e nella stessa cella di 2 metri per 3 in cui ha ucciso Alexei". Lo scrive Yulia Navalnaya commentando su X la notizia mandato d'arresto in contumacia spiccato da una Corte russa contro di lei.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie