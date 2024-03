Navalny, il video d'addio della moglie: "26 anni di assoluta felicità"

Navalnaya saluta il marito, sepolto oggi dopo i funerali a Mosca, con una sorta di testamento sentimentale e politico pubblicato su X. "Non so vivere senza di te, ma cercherò di renderti lassù felice per me e orgoglioso di me". La donna non era presente alla cerimonia per il rischio di essere arrestata

Nel giorno dell'addio a Mosca di Alexei Navalny, la moglie Yulia Navalnaya ha dichiarato il suo amore per il marito sui social pubblicando un commovente video con alcuni momenti insieme in "26 anni di pura felicità", e impegnandosi a renderlo orgoglioso. Grazie "per l'amore, per avermi sempre sostenuto, per avermi fatto ridere anche dal carcere, per il fatto che mi hai sempre pensato. Non so vivere senza di te, ma cercherò di renderti lassù felice per me. E orgoglioso di me. Non so se riuscirò a sopportarlo oppure no, ma ci proverò", ha scritto su X Navalnaya, che oggi non è tornata a Mosca con i suoi due figli per i funerali per il rischio troppo alto di essere arrestati, dopo che mercoledì al Parlamento europeo di Strasburgo aveva accusato Vladimir Putin di essere un "mafioso".